Querétaro: Caen todos los responsables del ataque en Los Cantaritos; Fiscalía exige cadena perpetua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 16:47:15

Querétaro, Qro., 24 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado cumplimentó todas las órdenes de aprehensión relacionadas con el caso de Los Cantaritos, confirmó su titular, Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien aseguró que se buscará la pena máxima para los responsables.

El fiscal señaló que, desde noviembre de 2024, no se ha detenido el trabajo de inteligencia y seguimiento para identificar a los implicados en los hechos.

El 9 de noviembre de 2024, dos sujetos abrieron fuego contra personas que se encontraban en el restaurante Los Cantaritos, lo que dejó un saldo de 10 muertos, entre ellos un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, recordó que el pasado 22 de agosto, en un operativo coordinado con el gobierno federal, fue detenida otra persona presuntamente involucrada, por lo que se solicitó su vinculación a proceso y su ingreso a prisión. Con ello, se cumplimentaron todas las órdenes de aprehensión contra los responsables.

“Seguiremos trabajando hasta obtener una sentencia condenatoria firme y que estas personas permanezcan en prisión. Haremos todo lo jurídicamente posible para que no recuperen su libertad”, declaró.

El fiscal agregó que los detenidos no solo generaban violencia en Querétaro, sino también en Guanajuato, y enfatizó que, debido a la gravedad de los hechos, no se permitirá que obtengan su libertad.