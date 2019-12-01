Por incendio en basurero de Ruiz, Nayarit, se suspenden clases presenciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 16:42:04

Ruiz, Nayarit, a 24 de marzo de 2026.- Tras un fuerte incendio que se registró en un basurero del municipio de Ruiz, este martes el gobierno municipal dio a conocer que fueron suspendidas las clases de manera presencial.

De acuerdo a la información de las autoridades el incendio habría comenzado desde el lunes por la tarde.

De inmediato acudieron al sitito elementos de Protección Civil, así como de Seguridad Pública, para sofocar las llamas.

Asimismo, el presidente municipal Adolfo Betancourt pidió a la ciudadanía mantener la calma y evitar acercarse a la zona por seguridad.

El gobierno municipal informó que había mala calidad del aire en la ciudad, por lo que exhortó a la población a evitar hacer trabajos al aire, evitar salir de sus casas y usar cubrebocas en caso de tener que salir.