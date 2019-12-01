Condena Bedolla homicidio de maestras en Lázaro Cárdenas y garantiza atención a víctimas

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:33:18

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo del 2026.- Tras el homicidio de dos docentes en Lázaro Cárdenas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó su pesar por los hechos y envió un mensaje de solidaridad a las familias de Tatiana y María del Rosario.

A través de redes sociales, el titular del Ejecutivo estatal informó que se activaron mecanismos de atención para acompañar a los deudos, al instruir la intervención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), con el fin de brindar apoyo integral y oportuno.

Asimismo, indicó que su administración mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para dar seguimiento a las investigaciones y asegurar que el caso no quede impune.

Finalmente, Ramírez Bedolla señaló que este suceso obliga a reflexionar sobre el entorno social de las juventudes, particularmente en lo relacionado con la educación y atención que reciben, como parte de la prevención de la violencia.