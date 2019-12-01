Persecución entre elementos policiacos y civiles armados comienza en Salamanca y termina en Villagrán, Guanajuato; hay 3 detenidos y un vehículo asegurado

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 16:13:58

Salamanca /Villagrán, Guanajuato, a 24 de marzo de 2026.- La tarde de este martes se registró una persecución entre elementos policiacos y civiles armados con intercambio de disparos que comenzó en el municipio de Salamanca y culminó en la cabecera municipal de Villagrán dejando el saldo de manera preliminar de tres detenidos y un vehículo asegurado.

El suceso se dio a conocer poco antes de las 14:00 horas de este martes, en el que alertaban sobre fuerte movimiento por parte de autoridades además de poncha llantas sobre la carretera Salamanca- Celaya.

Versiones extraoficiales señalan que elementos ministeriales observaron un vehículo con reporte de robo por lo que dieron indicaciones a los tripulantes para que se detuvieran, pero estos hicieron caso omiso y comenzaron a disparar contra los agentes.

En ese momento comenzó la persecución con intercambio de disparos, en donde los presuntos responsables lanzaron ponchallantas afectando una unidad oficial, así como dos vehículos particulares.

Se presume que la detención se logró hasta la entrada del municipio de Villagrán y el aseguramiento del vehículo.

Sin embargo la información oficial será dada a conocer por las autoridades competentes, quienes intervinieron en el suceso