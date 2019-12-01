Mujer chantajea a maestra con video íntimo y exige 300 mil pesos en Nuevo León; ya está presa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 12:45:12

Guadalupe, Nuevo León, 24 de marzo del 2026.- Autoridades de Nuevo León detuvieron en Guadalupe a una mujer de 39 años acusada de extorsionar a la maestra de gimnasia de su hija mediante un video íntimo grabado sin el consentimiento de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, la acusada exigía 300 mil pesos a cambio de no difundir el material y presuntamente otorgó un plazo de 24 horas para entregar el dinero.

La víctima decidió denunciar el caso y colaboró con las autoridades, lo que permitió realizar un operativo coordinado que culminó con la detención de la sospechosa.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó además que la maestra presenta afectaciones psicológicas derivadas del caso, entre ellas ansiedad y temor constante.

El hecho pone en evidencia el uso de material íntimo como herramienta de chantaje y presión contra las víctimas, como una problemática real en el contexto mexicano.

Algunas versiones han trascendido a través de las redes sociales sobre la liberación de la extorsionadora, no obstante, no existe información oficial al respecto hasta el momento que se redacta esta nota periodística.