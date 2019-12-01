Tráiler vuelca en la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de El Marqués

Tráiler vuelca en la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de El Marqués
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 15:24:01
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El Marqués, Querétaro, a 24 de marzo de 2026.- Servicios de emergencias y elementos de la Guardia Nacional, se movilizaron a la autopista federal 57, en donde se reportó la volcadura de un tráiler.

Fue a la altura de La Piedad, en el municipio de El Marqués, en donde la unidad pesada, perdió el control, y posteriormente volcó, quedando sobre su costado izquierdo.

A la zona se movilizaron, analistas de Protección Civil de El Marqués, quienes al llegar, realizaron la valoración del operador, y determinaron que no presentaba heridas graves.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que causó una importante carga vehicular.

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