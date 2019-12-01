Uruapan, la joya oculta de Michoacán, busca conquistar los premios Lo Mejor de México

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- Michoacán destaca con la nominación de Uruapan en los premios Lo Mejor de México 2026, dentro de la categoría “Mejor destino que es una joya oculta”. La Secretaría de Turismo del estado (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, resaltó que este reconocimiento coloca al municipio como uno de los secretos mejor guardados del país.

El titular de la Sectur subrayó que estos reconocimientos, organizados por la revista México Desconocido, se definen a través de la participación ciudadana frente a otros destinos de gran valor nacional. En este sentido, enfatizó que la ciudad reúne los elementos que definen a una joya oculta: identidad viva, tradición profunda y experiencias únicas que sorprenden a cada visitante.

Uruapan cautiva con su riqueza gastronómica, que va desde antojitos típicos hasta propuestas innovadoras que enaltecen los productos locales. A ello se suma el talento de cocineras y cocineros tradicionales que preservan recetas ancestrales, convirtiendo cada platillo en una experiencia cultural que conecta con las raíces purépechas.

En el corazón de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, un santuario natural donde el agua fluye entre senderos, cascadas y manantiales. Esta exuberancia, sumada a su profunda tradición artesanal, lo consolida como un destino integral que cautiva por su autenticidad.

Para votar, solo debes ingresar a https://lomejormexico.com antes del 20 de abril, registrar tu nombre y correo electrónico, y crear una contraseña. La plataforma permite emitir tu voto de forma directa en la categoría correspondiente.