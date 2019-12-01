Refuerzan operativos en Salamanca y logran rescate de víctima; hay 15 detenidos en marzo

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 18:40:57

Salamanca, Guanajuato, a 10 de abril de 2026.– La estrategia de seguridad implementada de manera conjunta por corporaciones municipales, estatales y federales dejó resultados relevantes durante marzo, entre ellos el rescate de una persona que se encontraba privada de la libertad, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el balance mensual, las acciones coordinadas permitieron además la detención de 15 individuos por su probable participación en diversos ilícitos, así como la atención de casos relacionados con secuestro, donde también se logró poner a salvo a una víctima de modalidad virtual.

En el mismo periodo, los operativos derivaron en la recuperación de un vehículo con reporte de robo, además del aseguramiento de 11 unidades y 18 motocicletas, como parte de las labores para inhibir la incidencia delictiva en el municipio.

Autoridades de Seguridad Pública destacaron que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, lo que ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Finalmente, reiteraron que los despliegues operativos continuarán de forma permanente con el objetivo de preservar la seguridad y tranquilidad de la población salmantina.