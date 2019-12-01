Autoridades de Lázaro Cárdenas, Michoacán salvan a familia de ahogarse en el mar

Autoridades de Lázaro Cárdenas, Michoacán salvan a familia de ahogarse en el mar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 17:07:18
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- Una familia de turistas del estado de Guanajuato, fueron salvados por autoridades del puerto de morir ahogados, luego de que una ola los arrastrara en Playa Azul.

Al respecto se informó que fue esta tarde de viernes que un hombre y sus tres hijos, provenientes del estado de Guanajuato, disfrutaban el mar, en las inmediaciones del campamento tortugero en Playa Azul.

En un momento determinado las personas fueron arrastradas por las olas por lo que de inmediato se solicitó ayuda de las autoridades.

Acto seguido elementos de la Policía Turística, Protección Civil y salvavidas se encargaron de rescatar a las personas.

Finalmente el adulto y sus hijos fueron sacados del mar sanos y salvos.

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