Operativo por desaparecidos deja 53 indicios forenses en lagos de CDMX y Edomex

Operativo por desaparecidos deja 53 indicios forenses en lagos de CDMX y Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 13:20:53
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Ciudad de México, 10 de abril del 2026.- Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México informaron el hallazgo de 53 indicios forenses como parte de la Cuarta Búsqueda por Patrones 2026, una estrategia enfocada en la localización de personas desaparecidas.

La iniciativa es coordinada por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y cuenta con la participación de más de 100 servidores públicos de ambas entidades, así como siete familias buscadoras independientes, colectivos y personas solidarias.

Las labores se realizan en los lagos de Tláhuac y Chalco, donde desde el 7 de abril y hasta el día 9 se han llevado a cabo operativos de rastreo tanto en tierra como en agua.

Para estas acciones se ha utilizado tecnología especializada, entre ella drones, lanchas, maquinaria pesada y binomios caninos, con el objetivo de ampliar el área de exploración.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el primer día se descartaron 38 elementos y se identificó un área con posibles hallazgos forenses.

Durante el segundo día se descartaron 22 elementos y se localizaron 21 indicios forenses, mientras que en el tercer día se descartaron 16 elementos y se encontraron 32 indicios adicionales.

Los indicios localizados serán analizados por especialistas para determinar su naturaleza y posible relación con personas desaparecidas, dentro de las investigaciones que continúan en la zona.

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