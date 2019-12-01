Sheinbaum descarta heridos y daños graves tras incendio en refinería Dos Bocas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:41:00

Ciudad de México, 10 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el incendio registrado en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, no provocó daños graves en las instalaciones ni dejó personas lesionadas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que el siniestro fue controlado oportunamente y que las autoridades ya analizan las causas que lo originaron.

“Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados, ni mayores afectaciones humanas”, afirmó.

El incendio ocurrió el jueves en una bodega de almacenamiento de coque dentro del complejo petrolero, lo que movilizó a más de 150 elementos de emergencia, quienes lograron sofocar el fuego sin que se reportaran heridos.

Sheinbaum Pardo explicó que aún se investiga el origen del incidente, aunque mencionó que podría estar relacionado con la temperatura del coque al salir de la coquizadora, ya que la refinería produce grandes cantidades de este material.

La presidenta detalló que el fuego se registró en el área donde se almacena el coque recién salido de ese proceso, y subrayó que personal especializado actuó de inmediato para controlar la emergencia.