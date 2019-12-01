Ataque armado contra la comandancia de la policía municipal de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, deja una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 19:05:06

Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, a 10 de abril de 2026.- La violencia volvió a sacudir al sur de Zacatecas la madrugada de este viernes, luego de que un grupo armado atacara instalaciones de seguridad pública y un domicilio particular en el municipio de Trinidad García de la Cadena, dejando como saldo preliminar una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego contra la comandancia de la policía municipal, así como contra una vivienda, lo que provocó daños en el inmueble oficial y en varias patrullas. Tras la agresión, se desplegó un operativo en la zona con la participación de corporaciones estatales y federales.

El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que el ataque ocurrió durante la madrugada y señaló que fue perpetrado por “un grupo de la delincuencia organizada que incursionó desde el estado de Jalisco”.

El funcionario explicó que la cercanía entre ambas entidades genera condiciones que facilitan la movilidad de grupos criminales, por lo que calificó a esta franja como un “área gris de operación”.

Además, advirtió que existen municipios con debilidades en sus corporaciones de seguridad, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Entre las localidades que presentan estas condiciones mencionó a Trinidad García de la Cadena, Tlaltenango, El Teúl, Mezquital del Oro, Santa María y Tepechitlán.

Tras los hechos, la población vivió momentos de tensión. Durante las primeras horas del día se reportaron calles semivacías y el cierre de diversos comercios, reflejo del temor generado por la agresión armada.