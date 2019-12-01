Intento de robo termina en enfrentamiento armado; exmilitar ultima a asaltante dentro de su vivienda en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 13:07:12

Guadalajara, Jalisco, 10 de abril del 2026.- Un intento de robo culminó en un enfrentamiento armado dentro de una vivienda en la colonia Belisario Domínguez, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con saldo de un presunto delincuente muerto y el propietario del inmueble herido.

De acuerdo con los primeros reportes, el dueño de la casa, quien presuntamente es un exmilitar, detectó la presencia del amante de lo ajeno mediante el monitoreo en tiempo real de sus cámaras de seguridad.

Al percatarse de la invasión a su propiedad, el hombre confrontó al sujeto, lo que derivó en una riña en la que ambos accionaron armas de fuego.

Elementos de seguridad pública acudieron al sitio tras recibir el reporte de detonaciones. Al llegar, confirmaron la muerte del presunto ladrón, un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Durante la inspección, las autoridades también encontraron al propietario de la vivienda con diversas heridas, por lo que recibió atención médica.

En el lugar fueron aseguradas cuatro armas de fuego: tres pertenecientes al morador del inmueble y una más al individuo que ingresó ilegalmente.

La zona fue acordonada para realizar los peritajes correspondientes, mientras que las autoridades investigan los hechos para determinar la situación legal del propietario de la vivienda.