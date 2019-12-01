Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 14:18:09

Chihuahua, Chihuahua, a 10 de abril 2026.- Personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) capturó a un ex coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud, por el presunto delito de peculado agravado.

El ex funcionario estatal, quien fue identificado con las siglas A. V. CH., es señalado por participar en el desvío de medicamentos oncológicos de alto costo durante el cierre de la administración de la entidad pasada.

De acuerdo con información oficial, la captura del sospechoso se llevó a cabo el pasado 6 de abril por parte de elementos de la Policía de Investigación estatal.

Se dio a conocer que la investigación comenzó debido a una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), establece que el 10 de septiembre de 2021 el imputado presuntamente dispuso de manera indebida de fármacos especializados como Pegfilgrastim y Trastuzumab, cuyo valor unitario supera los 107 mil 800 pesos.

Dichos insumos son de carácter superlativo para el tratamiento de los pacientes con cáncer, en especial para los menores de edad.

El primer medicamento permite recuperar defensas tras quimioterapias para evitar infecciones mortales, mientras que el segundo es un tratamiento dirigido a combatir células cancerosas altamente agresivas.

Según las autoridades, el señalado habría actuado en contubernio con otros funcionarios del sector salud para elaborar recetas médicas apócrifas.

La Fiscalía comentó que el esquema consistía en prescribir y suministrar estos fármacos sin una justificación clínica válida, para obtener un beneficio económico de los insumos que no fueron aplicados a las personas que los necesitaban.