Ordena juez prisión preventiva para conductor que atropelló a personas afuera de hospital del IMSS en Tecámac, Estado de México

Ecatepec, Estado de México, a 10 de abril de 2026.- Un juez ordenó prisión preventiva contra Kevin “N”, señalado como probable responsable de un atropellamiento múltiple ocurrido afuera del Hospital Regional de Zona 200 del IMSS, en el municipio de Tecámac, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 11 lesionadas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las investigaciones indican que el imputado conducía un automóvil tipo sedán, presuntamente bajo los efectos del alcohol, cuando perdió el control del vehículo e impactó contra otra unidad estacionada en las inmediaciones del hospital, donde se encontraban familiares de pacientes.

La dependencia detalló que entre las víctimas mortales se encuentran dos hombres y dos mujeres, mientras que otras 11 personas resultaron heridas. Tras los hechos, Kevin “N” fue detenido por elementos de la Guardia Civil de Tecámac y puesto a disposición del Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las indagatorias establecieron que el conductor presentaba una concentración de alcohol de 98 mg/dL al momento del incidente. Además, peritajes en materia de tránsito terrestre concluyeron que manejaba sin las debidas precauciones, a una velocidad inadecuada y sin respetar un reductor de velocidad, lo que derivó en la pérdida de control de la unidad.

El acusado fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde la autoridad judicial calificó como legal su detención y determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se fijó el próximo 12 de abril como fecha para continuar la audiencia en la que se definirá su situación jurídica.