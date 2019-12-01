¡Tzintzuntzan se llenará de vida! Todo listo para el Convite de la K’uínchekua 2026

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- El color, la música y el orgullo de nuestras raíces se fundirán el próximo domingo 15 de marzo en el Pueblo Mágico de Tzintzuntzan. A partir de las 16:00 horas, las calles se llenarán de vida con el tradicional convite de la K’uínchekua 2026.



Este desfile, que forma parte de la gran fiesta cultural de Michoacán, recorrerá las principales calles del municipio con la participación de portadoras y portadores de tradiciones que, en esta quinta edición, compartirán con el público la esencia de las Fiestas Patronales de diversas comunidades del estado, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.



El convite, de acceso libre, permitirá que turistas y visitantes disfruten de esta muestra cultural, especialmente quienes no cuenten con boleto para ingresar a la zona arqueológica de Las Yácatas. El recorrido iniciará en el muelle principal de Tzintzuntzan y concluirá en las inmediaciones de la calzada de las Yácatas.



En esta edición participarán expresiones emblemáticas como la danza T’arhe Uarharicha, de Pamatácuaro; la danza de los Moros, de Zacán; la Orquesta Flor de Dalia de Jarácuaro; así como los Tlahualiles, entre otras agrupaciones que preservan y fortalecen el patrimonio cultural del estado.



Al término del desfile, las y los asistentes podrán disfrutar también de la riqueza gastronómica y artesanal del estado, con la presencia de cocineras y cocineros tradicionales, así como artesanas y artesanos, quienes ofrecerán sus productos en los estands instalados en la calzada de las Yácatas.



La K’uínchekua 2026 invita a vivir, sentir y celebrar el alma de México a través de sus tradiciones vivas, recordó la Sectur Michoacán.