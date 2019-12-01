¡Tzintzuntzan se llenará de vida! Todo listo para el Convite de la K’uínchekua 2026

¡Tzintzuntzan se llenará de vida! Todo listo para el Convite de la K’uínchekua 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 15:56:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- El color, la música y el orgullo de nuestras raíces se fundirán el próximo domingo 15 de marzo en el Pueblo Mágico de Tzintzuntzan. A partir de las 16:00 horas, las calles se llenarán de vida con el tradicional convite de la K’uínchekua 2026.
 
Este desfile, que forma parte de la gran fiesta cultural de Michoacán, recorrerá las principales calles del municipio con la participación de portadoras y portadores de tradiciones que, en esta quinta edición, compartirán con el público la esencia de las Fiestas Patronales de diversas comunidades del estado, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.
 
El convite, de acceso libre, permitirá que turistas y visitantes disfruten de esta muestra cultural, especialmente quienes no cuenten con boleto para ingresar a la zona arqueológica de Las Yácatas. El recorrido iniciará en el muelle principal de Tzintzuntzan y concluirá en las inmediaciones de la calzada de las Yácatas.
 
En esta edición participarán expresiones emblemáticas como la danza T’arhe Uarharicha, de Pamatácuaro; la danza de los Moros, de Zacán; la Orquesta Flor de Dalia de Jarácuaro; así como los Tlahualiles, entre otras agrupaciones que preservan y fortalecen el patrimonio cultural del estado.
 
Al término del desfile, las y los asistentes podrán disfrutar también de la riqueza gastronómica y artesanal del estado, con la presencia de cocineras y cocineros tradicionales, así como artesanas y artesanos, quienes ofrecerán sus productos en los estands instalados en la calzada de las Yácatas.
 
La K’uínchekua 2026 invita a vivir, sentir y celebrar el alma de México a través de sus tradiciones vivas, recordó la Sectur Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detectan a adolescentes con identificaciones falsas en Querétaro
Decomisan más de una tonelada de cigarros ilegales en el AICM
Por falla mecánica se incendia unidad pesada en la Siglo XXI
Detienen a menor por feminicidio de adolescente en Sonora; madre de la víctima pide que sea juzgado como adulto
Más información de la categoria
Trasciende captura de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán
Adiós a la incertidumbre: reforma al servicio de grúas permitirá ubicar tu coche en todo momento en Michoacán
Sheinbaum anuncia credencial universal para atención médica en todo el país; arranca en abril
Se acabó el negocio de las funerarias en Michoacán; fiscalía emite nuevos lineamientos para evitar "tranzas"
Comentarios