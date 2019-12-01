Emboscada a policías de Penjamo, Guanajuato, deja un agente muerto y dos heridos

Pénjamo, Gto., a 3 de marzo de 2026.- El estruendo de las balas volvió a romper la calma en el Bajío. La tarde de este martes, una patrulla de la Policía Municipal fue prácticamente cazada a tiros sobre el Libramiento Norte. El saldo es devastador: un elemento sin vida y dos más heridos, uno de ellos en estado delicado.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo, el ataque fue reportado vía radio alrededor de las 12:07 horas. La unidad GT284A7, tripulada por el policía Jaime M. y tres elementos más, circulaba por la zona cuando fue sorprendida por una lluvia de proyectiles.

La escena fue brutal. La patrulla terminó con alrededor de 40 impactos de arma de fuego, evidencia de la ferocidad del atentado. En medio del tiroteo, el oficial Jaime M. perdió la vida en el lugar, convirtiéndose en una víctima más de la violencia que golpea a Guanajuato.

Sus compañeros apenas lograron salir con vida. Javier V. resultó herido en la mano derecha y fue reportado estable. En cambio, Francisco Javier C. sufrió lesiones en el abdomen y en la pierna izquierda; su estado de salud es delicado. Ambos fueron trasladados de emergencia en la misma unidad oficial al Hospital Regional de La Piedad, Michoacán, mientras la adrenalina y el miedo aún corrían por la zona.

Tras la agresión, elementos municipales acordonaron el área como primeros respondientes y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para el inicio de las diligencias correspondientes.

Una patrulla perforada por decenas de balas, un oficial caído y dos más luchando por su vida: la violencia vuelve a escribir su firma con pólvora en las calles de Pénjamo.