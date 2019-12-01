PT propone impuesto a grandes riquezas; aplicaría a patrimonios mayores a 100 millones de pesos

PT propone impuesto a grandes riquezas; aplicaría a patrimonios mayores a 100 millones de pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:41:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- La bancada del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para crear un impuesto dirigido a las “grandes riquezas”, el cual aplicaría a personas con un patrimonio neto superior a los 100 millones de pesos.

De acuerdo con la propuesta, el patrimonio neto se calcula restando las deudas al total de bienes y activos que posee una persona. En este concepto se incluyen casas, terrenos, inversiones, acciones, depósitos bancarios, automóviles, joyas y obras de arte, entre otros bienes, por lo que todo formaría parte del cálculo.

El esquema planteado contempla tasas escalonadas. Para patrimonios de entre 100 y 500 millones de pesos se aplicaría una tasa anual de 1.5 por ciento; de 500 a mil millones, el gravamen sería de 2.5 por ciento; y para quienes superen los mil millones de pesos, la tasa alcanzaría el 3.5 por ciento anual.

El PT señaló que los recursos recaudados se destinarían a la creación de un Fondo de Justicia Social, el cual financiaría programas sociales y proyectos en materia de vivienda, educación, salud y medio ambiente.

La iniciativa también prevé sanciones en caso de incumplimiento. Entre ellas se contemplan multas equivalentes al doble del monto no pagado e incluso la posibilidad de responsabilidad penal para quienes evadan el impuesto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Una mujer en labor de parto fue auxiliada por Policía Morelia en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán 
Presuntos responsables de prenderle fuego a un Banco del Bienestar de Zacapu, Michoacán son vinculados a proceso
Rescatan a cinco ejemplares caninos, víctimas de maltrato animal en el fraccionamiento Villa Magna de Morelia, Michoacán
Emboscada a policías de Penjamo, Guanajuato, deja un agente muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Escándalo por cuarteles y presunto desvío revive tras rumores de captura de Silvano "N"
PT propone impuesto a grandes riquezas; aplicaría a patrimonios mayores a 100 millones de pesos
Trasciende captura de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán
Adiós a la incertidumbre: reforma al servicio de grúas permitirá ubicar tu coche en todo momento en Michoacán
Comentarios