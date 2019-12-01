PT propone impuesto a grandes riquezas; aplicaría a patrimonios mayores a 100 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:41:08

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- La bancada del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para crear un impuesto dirigido a las “grandes riquezas”, el cual aplicaría a personas con un patrimonio neto superior a los 100 millones de pesos.

De acuerdo con la propuesta, el patrimonio neto se calcula restando las deudas al total de bienes y activos que posee una persona. En este concepto se incluyen casas, terrenos, inversiones, acciones, depósitos bancarios, automóviles, joyas y obras de arte, entre otros bienes, por lo que todo formaría parte del cálculo.

El esquema planteado contempla tasas escalonadas. Para patrimonios de entre 100 y 500 millones de pesos se aplicaría una tasa anual de 1.5 por ciento; de 500 a mil millones, el gravamen sería de 2.5 por ciento; y para quienes superen los mil millones de pesos, la tasa alcanzaría el 3.5 por ciento anual.

El PT señaló que los recursos recaudados se destinarían a la creación de un Fondo de Justicia Social, el cual financiaría programas sociales y proyectos en materia de vivienda, educación, salud y medio ambiente.

La iniciativa también prevé sanciones en caso de incumplimiento. Entre ellas se contemplan multas equivalentes al doble del monto no pagado e incluso la posibilidad de responsabilidad penal para quienes evadan el impuesto.