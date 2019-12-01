Adiós a la incertidumbre: reforma al servicio de grúas permitirá ubicar tu coche en todo momento en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 13:34:48

Morelia, Michoacán, 3 de marzo del 2026.- En Michoacán, el servicio de grúas y corralones se ha convertido en una de las principales fuentes de inconformidad ciudadana, debido a cobros excesivos, trato inadecuado y poca claridad en los procesos.

Ante este escenario, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió lineamientos técnicos obligatorios para regular de manera integral el arrastre y resguardo de vehículos.

Con las nuevas disposiciones se establecen tarifas oficiales y tabuladas, lo que significa que ya no podrán fijarse montos arbitrarios al momento del servicio. Además, la prestación quedará sujeta a convocatorias públicas, de modo que únicamente las empresas que cumplan con los requisitos podrán operar.

También se contemplan esquemas permanentes de supervisión para verificar que se respeten los costos autorizados y las condiciones establecidas.

A la par, se pondrá en marcha una plataforma digital que permitirá a víctimas o personas interesadas consultar si su vehículo se encuentra en el corralón y si está bajo resguardo de la autoridad, evitando traslados innecesarios.

El nuevo modelo incorpora trazabilidad completa de cada unidad, desde el momento en que es subida a la grúa hasta su salida del corralón.

Habrá registro fotográfico para documentar el estado físico del automóvil y prevenir daños o faltantes, control puntual de entradas y salidas en los depósitos, así como una cadena de custodia electrónica que dejará constancia digital de todos los movimientos.

El objetivo es reducir costos desproporcionados, garantizar transparencia y asegurar un trato equitativo para la ciudadanía, evitando que una infracción o accidente termine representando una carga económica injustificada.