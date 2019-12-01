Escándalo por cuarteles y presunto desvío revive tras rumores de captura de Silvano "N"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 18:01:09

Morelia, Michoacán, 3 de marzo del 2026.- Luego de que un medio de comunicación hispanoamericano diera a conocer la supuesta captura del exgobernador de Michoacán, Silvano “N”, dicha información no ha sido confirmada por alguna autoridad.

Tras haber sido revelada la información, no se tienen noticias sobre el paradero del exmandatario estatal, una vez que está próximo a cumplir un año como prófugo de la justicia.

Silvano es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de peculado, administración fraudulenta y desvío de más de 3 mil millones de pesos de su gobierno.

Uno de los casos de corrupción más llamativos durante la administración del perredista fue la construcción de cuarteles de la Guardia Civil, ya que su Gobierno pagó aproximadamente 980 millones de pesos por cada cuartel policial, cifra exuberante y desproporcionada.

El Gobierno michoacano de la actual Administración, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, denunció en una conferencia el pasado sábado 1 de marzo del 2025 que estos siete cuarteles construidos durante la gestión de Silvano están conformados por tres áreas: administrativa, policial y la de oficinas gubernamentales.

Por los siete cuarteles, explicó el gobernador, se pagaron más de 5 mil 186 millones por conceptos de arrendamiento, proyecto y compra definitiva. Asimismo, aseguró que cada cuartel cuenta a un costado del helipuerto con su propia Casa de Gobierno de dos recámaras y sala principal para que "pernoctara" el gobernador durante sus visitas.