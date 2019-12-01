Es detenido exdirector de Tránsito de Iguala, presunto implicado en caso Ayotzinapa

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2026.- A más de una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones federales continúan arrojando nuevos resultados. Este martes, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de Mauro Antonio "N", exdirector de Tránsito de Iguala, por su presunta relación con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. En un comunicado señalaron que el detenido estaría vinculado con el delito de delincuencia organizada.

Fuentes federales indicaron que a Mauro se le atribuye haber utilizado un teléfono celular perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 27 de septiembre de 2014, fecha clave en el caso. Este elemento forma parte de las líneas de investigación que lo relacionan con la desaparición de los jóvenes.

Las autoridades detallaron que la aprehensión se efectuó tras obtener una orden de cateo otorgada por un juez de control, con base en datos de prueba presentados por la FGR, para intervenir un inmueble en el fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala.

Durante el operativo se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y diversas dosis de droga. El ex funcionario fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica; además, trascendió que la detención se realizó alrededor de las 2:00 de la madrugada con la participación de agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.