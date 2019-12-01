Rescatan a cinco ejemplares caninos, víctimas de maltrato animal en el fraccionamiento Villa Magna de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Como resultado de una denuncia por el delito de maltrato animal, personal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, donde fueron rescatados cinco ejemplares caninos que se encontraban en condiciones de maltrato.

Sobre el particular se informó que dichos hechos se originaron a partir de actos de investigación que permitieron establecer la posible comisión de conductas constitutivas del delito en agravio de los animales, quienes presuntamente se encontraban sin alimento, expuestos a las inclemencias del tiempo y en condiciones de descuido, lo que comprometía su integridad y su vida, por lo que el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la correspondiente orden de cateo.

Una vez otorgada la autorización judicial, se ejecutó la diligencia en el domicilio señalado, donde fueron localizados los cinco ejemplares caninos en condiciones que vulneraban su bienestar, procediéndose a su aseguramiento para garantizar su protección y salvaguarda.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones a efecto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.