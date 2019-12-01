Un hombre pierde la vida tras ataque en Arko San Pedro, Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:39:06

Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026.- Presuntamente derivado de un pleito vecinal, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento San Pedro de este municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Condominio, del referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar confirmaron la muerte de un individuo, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.