Trasciende captura de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 14:58:46

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo del 2026.- En los últimos minutos, trascendió la noticia de la captura del exgobernador de Michoacán, Silvano A., en el estado de Jalisco.

Cabe recordar que el exmandatario estatal es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de peculado, administración fraudulenta y desvío de más de 3 mil mdp de su gobierno.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado o desmentido la supuesta captura de Silvano, quien lleva prácticamente un año prófugo de la justicia.

