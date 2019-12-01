Turismo internacional en México aumenta 11% en octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 12:48:40

Ciudad de México, a 11 de diciembre 2025.- El turismo internacional en México creció un 11 por ciento en octubre pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el organismo autónomo apuntó que a la República Mexicana llegaron poco más de 8.29 millones de turistas internacionales en octubre pasado, comparado con los 7.47 millones del mismo lapso del año anterior.

Asimismo, se detalló que los turistas internacionales que ingresaron por vía aérea fueron el 82 por ciento del total de las entradas.

Mientras los que llegaron por vía terrestre fueron 360 mil 100, que representaron un 17.8 por ciento, con lo que registra un aumento de 13.3 % en relación con el mismo mes de 2024.

Por otra parte, en octubre pasado, el gasto total de los turistas internacionales subió un 9.3 por ciento interanual al pasar de dos mil 232 millones de dólares en 2024 a dos mil 439 millones de dólares en este año.

No obstante, el gasto medio de cada turista se redujo un -1.5 por ciento, ya que fue de 294.02 dólares en octubre comparado con los 298.60 dólares del décimo mes de 2024.