Turismo en verano creció 6.9% en Michoacán: Roberto Monroy

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 09:49:54

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre del 2025.- La afluencia turística en Michoacán creció un 6.9 por ciento en el período vacacional del verano, señaló Roberto Monroy García, secretario de Turismo en el estado; en este año se recibieron a un millón 502 mil 93 turistas y visitantes mientras que en el año anterior fueron un millón 405 mil 803.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal señaló que posterior a la pandemia de COVID-19, el 2023 ha sido el mejor año en materia turística, mientras que en 2024 hubo una contracción significativa. Sin embargo, se logró superar las cifras de ambos años en este período vacacional.

Los viajeros internacionales fueron, principalmente, con procedencia de Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Argentina, China, Canadá, España, Brasil, Italia, Francia. En este sentido, apuntó que China es un mercado emergente importante debido al número de personas que viajan desde aquel país.

En cuanto a la derrama económica, Roberto Monroy apuntó que hubo un crecimiento de 5.4% contra período igual del año anterior. En 2025 fueron dos mil 730 millones de pesos, mientras que en 2024 fueron dos mil 590 millones de pesos.

Cabe apuntar que del total de afluencia turística, el 46 por ciento de personas que acudieron eran turistas (viaje de placer), mientras que el 54 por ciento eran visitantes.