Vinculan a proceso a tres policías por homicidio de una persona bajo custodia, en Tizayuca, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 13:27:51

Pachuca, Hidalgo, a 7 de noviembre 2025.- Tres elementos de la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo, fueron vinculados a proceso y enviados al Centro de Readaptación Social (Ce. Re. So) de Pachuca, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre que había sido detenido falleció en custodia.

Los oficiales fueron identificados como Juan Arturo “N”, Alan Giovani “N” y Luis Óscar “N”, todos elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca.

De acuerdo con las autoridades estatales, el homicidio se perpetró durante la madrugada del 8 de octubre del presente año, cuando la víctima, identificada con las iniciales L.A.H.C., fue detenida presuntamente por una falta administrativa y trasladada al Centro de Justicia Cívica, ubicado en el fraccionamiento Haciendas.

En audiencia, los agentes ministeriales aseguraron que el hombre detenido fue golpeado por los tres oficiales, quienes posteriormente lo liberaron, a pesar de las graves lesiones que presentaba, mismas que le ocasionaron la muerte horas más tarde.

Los tres policías permanecerán recluidos en el Centro de Readaptación Social de Pachuca mientras continúa el proceso.