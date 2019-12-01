En Zinapécuaro, Michoacán aseguran 3 camionetas robadas, 2 rifles y más de mil 600 municiones

En Zinapécuaro, Michoacán aseguran 3 camionetas robadas, 2 rifles y más de mil 600 municiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 13:40:02
Zinapécuaro, Michoacán, 7 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) se logró el aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo, que contenían más de mil 600 municiones, armamento de alto poder, prendas y chalecos tácticos con leyendas alusivas a un grupo delictivo.

Sobre el particular se informó que durante patrullajes realizados en una brecha en la localidad de La Galera, y en apoyo a los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, los agentes de la Guardia Civil ubicaron dos camionetas de la marca Toyota, así como una camioneta marca Chevrolet en aparente estado de abandono, tras verificar sus antecedentes se confirmó que todas las unidades cuentan con reporte de robo.

En el interior de las camionetas, los agentes policiales y castrenses decomisaron dos rifles, 29 cargadores y mil 657 cartuchos útiles. Además de 10 uniformes completos tipo militar, chalecos balísticos con parches alusivos a un grupo delictivo, y una fornitura con cuatro fundas para cargador de arma larga.

Las unidades, el arsenal y las prendas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las diligencias que establece la ley.

