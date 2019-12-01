Michoacán: Por su posible relación en los delitos de robo de vehículo y extorsión, detienen a dos sujetos

Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre 2025.- A José Leonardo “N” y Santos Jesús “N”, quienes son señalados de la presunta comisión de los delitos de robo de vehículo equiparado y extorsión, cometidos en agravio de una pareja, les fue cumplimentada orden de aprehensión, en reclusión.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se desprende que el pasado 23 de octubre del presente año, los imputados contactaron a las víctimas luego de que éstas publicaran en redes sociales la venta de un vehículo Volkswagen Jetta, color azul. Tras fingir interés en la compra, ambos hombres acudieron a revisar el automotor y mostraron un comprobante falso de depósito por la cantidad acordada, logrando así obtener la posesión del vehículo.

Posteriormente, las víctimas recibieron llamadas y mensajes de personas que aseguraban pertenecer a un grupo criminal, quienes mediante amenazas exigieron diversas cantidades de dinero para no causarles daño, además de enviarles videograbaciones con armas de fuego.

Derivado de estos hechos, la FGE integró la Carpeta de Investigación correspondiente y solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en reclusión, en virtud de que los investigados se encuentran sujetos a proceso por otros hechos.