La Gaviota Teatro representa a Querétaro en la 45ª Muestra Nacional de Teatro Cancún 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 12:51:52

Querétaro, Querétaro, 7 de noviembre del 2025.- La compañía La Gaviota Teatro representa a Querétaro en la cuadragésimo quinta edición de la Muestra Nacional de Teatro que se lleva a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la obra “Historias de papel”, puesta en escena en la que tres amigos emprenden un viaje visual por mundos creados con papel.

En donde, sin palabras, todo se transforma: emociones, paisajes y juegos, abriendo una ventana a la imaginación para que lo simple se vuelva mágico y cada hoja cuente una historia.

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Querétaro, los integrantes de la compañía: Carlos Aguilera Leppe, María Fernanda Olvera Jiménez y Karla Feregrino Valtierra, dirigidos por Jorge Smythe, llevan 30 años de experiencia escénica a la muestra que se lleva a cabo del 6 al 15 de noviembre.

En tanto, Kathya Márquez resultó seleccionada como representante del estado en la convocatoria Jóvenes a la Muestra Cancún, Quintana Roo 2025, cuyo objetivo es participar en eventos académicos diseñados para fomentar el diálogo entre pares sobre la labor escénica en el país.