Despertó “El Tigre” en Uruapan: pueblo marcha por la paz tras homicidio del alcalde Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 13:04:22

Uruapan, Michoacán, 7 de noviembre del 2025.- Más de 50 mil ciudadanos se movilizaron en el municipio de Uruapan, Michoacán, para participar en la Marcha Por la Paz este viernes, con la exigencia de que se le ponga un alto a la inseguridad y justicia por el homicidio del que era su alcalde, Carlos Manzo.

El recorrido de los ciudadanos por las calles uruapenses comenzó en punto de las 10:00 horas, mismo que arrancó desde la glorieta ubicada entre Paseo Lázaro Cárdenas y avenida Latinoamérica hasta el centro de Uruapan.

Así mismo, se llevó a cabo un paro total de actividades como muestra de luto por el cobarde homicidio de su líder.

La mayoría de los asistentes portaron ropa blanca, en símbolo de paz, no sin antes exigir que no quede impune el asesinato de Carlos Manzo.

“¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”, “Quiero regresar a Uruapan sin miedo” y “Carlos, escucha, esta es tu lucha”, fueron algunas de las consignas que lanzó la población.

También se mostró el apoyo a la nueva presidenta municipal, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, quien tomó protesta esta semana en la sede del Congreso de Michoacán en Morelia.

“Grecia, no estás sola, el pueblo de Uruapan te apoya”, “Ni un paso atrás” y “El legado del sombrero seguirá”, se escuchó.

La afluencia de la marcha fue importante, por lo que se calcula que asistieron más de 50 mil personas, en lo que se ha denominado que ya despertó “El Tigre”, en referencia al pueblo ante falta de condiciones de seguridad en el estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla y el país, al mando de Claudia Sheinbaum.