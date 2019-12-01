Grecia Quiroz jura seguir legado de Carlos Manzo en Uruapan; pide no la dejen sola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 14:14:45

Uruapan, Michoacán, 7 de noviembre del 2025.- Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, emitió su primer mensaje como munícipe, en el que llamó al pueblo a continuar con el movimiento encabezado por su esposo, ya que ella honrará su legado.

Frente a miles de asistentes que participaron en la Marcha por la Paz, Quiroz agradeció el respaldo de la ciudadanía y visiblemente emocionada afirmó que este viernes se cumplió uno de los anhelos de Manzo: ver al pueblo unido.

“Aquí está cada una de las personas que confiaron en él, que caminaron con él. Hoy quiero decirles que hay esperanza para Uruapan, para Michoacán y para todos los que han sufrido violencia. Esta lucha no quedará en vano”, externó con voz firme.

“Nos quitaron a un líder, pero nos dejaron un héroe”, externó la presidenta municipal mientras sostenía el sombrero de su esposo.

Tras resonar consignas de apoyo, Grecia Quiroz solicitó a los uruapenses no dejar que la violencia doblegue a la entidad.

“Yo necesito de ustedes, no me dejen sola. Vamos a seguir caminando este movimiento con firmeza, con transparencia y de la mano del pueblo”, sentenció en su discurso, para luego retirarse en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.