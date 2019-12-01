Investigan a 4 policías de CDMX por muerte de hombre en custodia; fue detenido en la Venustiano Carranza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 13:56:26
Ciudad de México, a 7 de noviembre 2025.- Un total de cuatro oficiales de policía de la Ciudad de México está bajo investigación por su presunta participación en el homicidio de un hombre, identificado como Erik “N”, que fue detenido en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En ese sentido, la corporación señaló que la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Capitalina analizó las cámaras de videovigilancia en la colonia Zona Centro y en sus imágenes identificó a los agentes señalados.

Según información oficial, la víctima, de 21 años de edad fue localizada sin vida en la calle Soledad, del vecindario citado, tras ser puesto bajo custodia por elementos policiales.

En una tarjeta informativa la SSC explicó que, los oficiales fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y continuar con las indagatorias.

“En las que esta Secretaría colaborará estrechamente para determinar el actuar policial y deslindar responsabilidades. En tanto, el Director del sector encargado de la supervisión de los elementos, será cesado del cargo", se indicó en la nota.

Cabe señalar que, en redes sociales circula el video del momento en el que los uniformados someten a Erik 'N'; en las videograbaciones se observa a tres policías y a una patrulla estacionada en la calle.

Después de algunos minutos, uno de los elementos policiales arrastra al detenido sobre el asfalto hasta llegar a la patrulla.

