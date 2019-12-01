Tú, como Ana Belena, ven y vive el verano en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 11:59:23

Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Michoacán sigue conquistando a quienes lo visitan. Prueba de ello es la actriz Ana Belena, quien este fin de semana llegó a “el alma de México” para disfrutar de unos días de descanso y reencontrarse con los atractivos que la enamoraron durante su pasada estancia en el estado.

La actriz permaneció varios meses en Michoacán el año pasado durante las grabaciones de la telenovela “Amanecer”, de Televisa-Univisión, tiempo en el que conoció parte de la riqueza turística, gastronómica y cultural que ahora complementó con su visita a Morelia, para vivir una experiencia completamente familiar.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 300 mil seguidores, Ana Belena compartió imágenes de su recorrido por distintos espacios emblemáticos del Centro Histórico de Morelia, como los portales, la Cerrada de San Agustín y la Catedral, además de recomendar la experiencia de recorrer la capital michoacana.

“Mi propósito este fin de semana era pasear, pero Morelia tenía otros planes. Entre los antojitos, los restaurantes, los cafecitos y los postres, perdí la cuenta… pero gané un fin de semana increíble. Qué bonito es viajar, reír, comer rico y crear recuerdos con la gente que quieres”, escribió la actriz en su publicación.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que este verano turistas y visitantes pueden disfrutar de las mismas experiencias que conquistaron a la actriz, recorriendo Morelia, ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Asimismo, invitó a conocer las otras regiones turísticas del estado: Pátzcuaro, País de la Monarca, Zamora, Tierra Caliente, Meseta Purépecha y Fe y Naturaleza, donde la cultura, gastronomía, naturaleza y aventura se combinan para ofrecer experiencias inolvidables para toda la familia.

Para conocer la amplia oferta turística y planear una visita a Michoacán, se puede consultar el portal visitmichoacan.com.mx