Hallan cadáver en un domicilio de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 13:51:48

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- El cuerpo sin vida de una persona, la cual presentaba huellas de violencia, fue localizada en un domicilio de la calle Onésimo López, en la colonia Felicitas del Río de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer que presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.