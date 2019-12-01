Trabajador recibe descarga eléctrica y cae de dos pisos, en Celaya, Guanajuato

Trabajador recibe descarga eléctrica y cae de dos pisos, en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:40:38
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Celaya, Guanajuato, a 14 de julio 2026.- Un trabajador resultó lesionado tras recibir una fuerte descarga eléctrica en un inmueble que se presume se ubica en Casa de la Cultura de la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

Los hechos se registraron la mañana de este martes en el andador Juana Vela esquina Ignacio Allende sitio en el que arribaron socorristas de Protección Civil para recibir la llamada de ayuda. 

Se presume que al llegar los socorristas fueron notificados que el afectado realizaba trabajos de mantenimiento cuando cayó de dos pisos al recibir la descarga. 

De inmediato le brindaron los primeros auxilios al afectado, quien, al ser estabilizado fue llevado a las instalaciones de un nosocomio donde continúa su atención médica desconociendo hasta el momento su estado de salud. 

Se espera que en próximas horas la autoridad competente emita un comunicado al respecto y confirme si el suceso ocurrió en ese centro cultural.

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