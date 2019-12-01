Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido

Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 21:45:58
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Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Un ataque a balazos en el interior de una “cachimba”, dejó un saldo de una persona muerta y una herida, hechos registrados en la colonia José María Morelos de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en la calle Ponciano Arriaga, de la referida colonia habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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