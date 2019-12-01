Jueza ordena liberación de Víctor Rodríguez; ex funcionario acusado de violencia intrafamiliar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 11:47:36

Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- La jueza de Control, Consuelo Adriana Correa, ordenó la liberación de Víctor Rodríguez Padilla, al revocar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante la audiencia, la togada mencionó que uno de los elementos que motivó la modificación de la medida cautelar fue que la defensa acreditó un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante la presentación de una escritura pública.

En ese contexto, la juzgadora recordó que, al momento de imponer la prisión preventiva, Rodríguez Padilla no había podido demostrar que contaba con un domicilio permanente, situación que quedó subsanada con la documentación presentada por sus abogados.

Igualmente, la jueza Correa tomó en consideración el escrito mediante el cual María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exfuncionario, manifestó su perdón y su intención de buscar una salida alterna al proceso penal.

No obstante, se le impusieron diversas medidas cautelares como son: acudir a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, así como una garantía económica de 20 mil pesos, igualmente debe entregar su pasaporte y no podrá salir del país.

Además, se le prohibió acercarse o establecer cualquier tipo de contacto con María Felicia Jiménez Lavie y con el hijo de ambos, quienes aparecen como víctimas en la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar.