Zitácuaro, Michoacán: Individuo resulta herido en una riña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:15:51

Zitácuaro, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo que participó en una reyerta en esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Degollado esquina con la 1er Cerrada de Degollado, había personas lesionadas.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos quienes auxiliaron a un individuo que presentaba lesiones en la cara y heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Con base en lo anterior el lesionado fue llevado a un hospital, hechos que ya son investigados.