Zitácuaro, Michoacán: Individuo resulta herido en una riña

Zitácuaro, Michoacán: Individuo resulta herido en una riña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:15:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo que participó en una reyerta en esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Degollado esquina con la 1er Cerrada de Degollado, había personas lesionadas.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos quienes auxiliaron a un individuo que presentaba lesiones en la cara y heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Con base en lo anterior el lesionado fue llevado a un hospital, hechos que ya son investigados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía fallece al caer de un puente vehicular en León, Guanajuato
Certifican a 24 facilitadoras y facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en la FGE Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 
Identifican a adolescente ejecutado en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Jueza ordena liberación de Víctor Rodríguez; ex funcionario acusado de violencia intrafamiliar
Homicidios dolosos han bajado casi 50% en el sexenio de Sheinbaum
Caen 9 presuntos responsables de homicidio múltiple en Chiapas; serían miembros de organización criminal de Sinaloa
Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Comentarios