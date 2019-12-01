Tras cateos en Morelia y Copándaro detienen a cinco, una pertenece a una corporación policial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:29:39

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Como resultado de la cumplimentación de órdenes de cateo, en Morelia y Copándaro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvo a cinco personas, una de ellas perteneciente a una corporación policial.

Sobre el particular se informó que en dichas acciones también fueron asegurados tres vehículos, narcóticos, cartuchos, cargadores y diversos indicios relacionados con posibles conductas delictivas.

En una primera intervención realizada en un inmueble ubicado en la calle Huinduri, de la colonia Lago II, en Morelia, fueron detenidos Barnomino “N” y Osvaldo “N”, presuntamente relacionados con delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Durante esta diligencia fueron aseguradas tres camionetas: una GMC Sierra, modelo 2019; una Chevrolet Cheyenne, modelo 2023; y una Toyota Tacoma, modelo 2014.

En el interior de las unidades fueron localizadas diversas bolsas que contenían una sustancia granulada color azul traslúcido, con características propias de una droga sintética. Asimismo, se aseguraron seis envoltorios con metanfetamina.

En una segunda diligencia, efectuada en un domicilio ubicado en la calle Velero, de la colonia Lago I, en Morelia, fueron asegurados 11 cargadores y 553 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el lugar fueron detenidos Ana Brisa “N”, integrante de una corporación policial, y Jaime “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente por su posible relación con los delitos de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo, así como contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Igualmente, en un inmueble ubicado en la calle León Aviario, de la colonia Cuartel II, en el municipio de Copándaro, personal de la FGE aseguró 20 envoltorios con cocaína, dos envoltorios con metanfetamina y 19 cigarros de marihuana.

En este lugar fue detenida María Guadalupe “N”, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente por su posible relación con delitos contra la salud.

Las personas detenidas, los vehículos y los demás indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con hechos constitutivos de delito y determinar responsabilidades.