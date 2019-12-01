Homicidios dolosos han bajado casi 50% en el sexenio de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 08:40:53

Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que desde el inicio de su sexenio, los homicidios dolosos en el país se han reducido en un 48 por ciento.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que dicha cifra representa 41 asesinatos menos cada día, al corte de junio de 2026.

“Junio de 2026 tuvo, prácticamente, la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. (...). Más allá del número, presenta vida salvada, representa vidas que no se perdieron; 41 vidas que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre 2024”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante mencionó que los delitos de alto impacto muestran una reducción “muy significativa”.

Por último, la presidenta Sheinbaum destacó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y la coordinación.