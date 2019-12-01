Caen 9 presuntos responsables de homicidio múltiple en Chiapas; serían miembros de organización criminal de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 08:00:38

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 14 de julio 2026.- Un total de nueve personas todas señaladas como miembros de una organización criminal de Sinaloa, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de ocho personas en el estado de Chiapas.

En ese sentido, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el operativo para capturarlos, las autoridades también incautaron lo siguiente:

“Tres vehículos, 29 armas de fuego, múltiples municiones, armas largas AK-47 y R-15, armas cortas, equipo táctico, chalecos camuflados, ponchallantas, diversas prendas tácticas, 24 juegos de esposas, una bolsa de cintillos, múltiples teléfonos celulares, radios de comunicación, drones, así como narcóticos, bolsas con hierba y cocaína, diversa documentación y otros materiales”.

Igualmente, el funcionario estatal mencionó que el móvil de la matanza fue “la disputa por la venta de droga al menudeo”.

Además en una transmisión en vivo, el fiscal general de Chiapas dio a conocer del total de las víctimas se logró identificar a cinco hombres, se trata de: Milton Humberto “N”, originario de Ocozocoautla; Alfredo “N”, originario de Pantepec; Fabián de Jesús “N” y Luis Enrique “N”, originarios de La Concordia, y Erick Osvaldo “N”, originario de San Fernando.

Sostuvo que los detenidos son Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexánder “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”, quienes, “de acuerdo con sus declaraciones, pertenecen a un grupo delictivo que identificaron como Cártel de Sinaloa”.

De igual forma, se logró capturar a Alberto "N" y Beatriz "N", quienes se dedicaban “a enganchar a los clientes ofreciendo la venta de vehículos automotores y motocicletas, caso relacionado con la empresa Prime Car, que operaba en una plaza comercial ubicada en el poniente de Tuxtla Gutiérrez”.