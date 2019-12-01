Tradicionales competencias de los Kúrpites de Caltzontzin, este diciembre: Sectur

Tradicionales competencias de los Kúrpites de Caltzontzin, este diciembre: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 20:18:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, informa que las tradicionales competencias de los Kúrpites de Caltzontzin se realizarán del 21 al 23 de diciembre en la Explanada Fundadores, ubicada en dicha localidad perteneciente al municipio de Uruapan.
 
Guadalupe Anguiano Rojas, presidenta del Concejo de Vigilancia, explicó que la relevancia de la danza de los Kúrpites radica en que “es una festividad cultural y religiosa purépecha, que mantiene viva una tradición prehispánica, y fomenta la identidad local entre la juventud”. El comisariado de Bienes Comunales de Caltzontzin, Miguel Isidro Rangel, agregó que se tiene prevista una afluencia de 6 mil personas durante los días del evento.
 
Juan Felipe Rosas García, jefe de tenencia de Caltzontzin, explicó que dentro de la programación del evento se incluye la llegada de la orquesta de cuadrilla de los cargueros, que es el conjunto musical que acompaña a los danzantes; y la ejecución de las 7 series, secuencias específicas de la danza realizadas por los participantes.
 
Finalmente René Bernabé Santiago, vocero del Colectivo Kurpiticha, explicó que Caltzontzin se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de Uruapan, y se puede llegar fácilmente en automóvil o transporte público siguiendo las rutas principales. Para mayores detalles de la programación del evento se puede consultar en el enlace https://www.facebook.com/share/1DF5bt4TfX/?mibextid=wwXIfr 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra explosión en empresa gasera de Huetamo, Michoacán; hay dos heridos
Detienen a mujer presunta responsable del homicidio de un hombre en el Fraccionamiento Villa Magna de Morelia, Michoacán 
Golpe federal en Michoacán; FGR presume un noviembre implacable: 36 sentenciados, 52 vinculados y más de 600 mandamientos cumplidos
En Apatzingán, Michoacán aseguran camioneta relacionada en la agresión a policías municipales
Más información de la categoria
Golpe federal en Michoacán; FGR presume un noviembre implacable: 36 sentenciados, 52 vinculados y más de 600 mandamientos cumplidos
Localizan sana y salva a María Edith reportada como desaparecida en Zitácuaro, Michoacán 
Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 
Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
Comentarios