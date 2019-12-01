Tradicionales competencias de los Kúrpites de Caltzontzin, este diciembre: Sectur

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, informa que las tradicionales competencias de los Kúrpites de Caltzontzin se realizarán del 21 al 23 de diciembre en la Explanada Fundadores, ubicada en dicha localidad perteneciente al municipio de Uruapan.



Guadalupe Anguiano Rojas, presidenta del Concejo de Vigilancia, explicó que la relevancia de la danza de los Kúrpites radica en que “es una festividad cultural y religiosa purépecha, que mantiene viva una tradición prehispánica, y fomenta la identidad local entre la juventud”. El comisariado de Bienes Comunales de Caltzontzin, Miguel Isidro Rangel, agregó que se tiene prevista una afluencia de 6 mil personas durante los días del evento.



Juan Felipe Rosas García, jefe de tenencia de Caltzontzin, explicó que dentro de la programación del evento se incluye la llegada de la orquesta de cuadrilla de los cargueros, que es el conjunto musical que acompaña a los danzantes; y la ejecución de las 7 series, secuencias específicas de la danza realizadas por los participantes.



Finalmente René Bernabé Santiago, vocero del Colectivo Kurpiticha, explicó que Caltzontzin se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de Uruapan, y se puede llegar fácilmente en automóvil o transporte público siguiendo las rutas principales. Para mayores detalles de la programación del evento se puede consultar en el enlace https://www.facebook.com/share/1DF5bt4TfX/?mibextid=wwXIfr