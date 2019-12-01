Tradición, color y miles de personas, en Desfile de Catrinas y Catrines 2025

Morelia, Michoacán; 01 de noviembre de 2025.- El Centro Histórico de Morelia fue el escenario para celebrar el Desfile de Catrinas y Catrines, un espectáculo impulsado por el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, y que reunió a miles de morelianas, morelianos, turistas y visitantes, en torno una tradición que se consolida cada vez más en la capital.

 

Sobre la avenida Madero, en el corazón de la capital, miles de catrinas y catrines desfilaron mostrando sus más elegantes prendas. Algunos de ellos, portaban sombreros, veladoras y coronas de cempasúchil.

 

Además de personas, también hubo algunos perros y caballos que se sumaron al contingente de ánimas, brindando un elemento de color más a la celebración.

 

Presente en esta actividad, el Alcalde, Alfonso Martínez resaltó la gran afluencia de personas que se reunieron en el Centro de la capital para disfrutar del Desfile.

 

En este ambiente de total misticismo, alegría y paz, el fervor por nuestras tradiciones convocó a turistas nacionales y extranjeros, que incluso participaron maquillando sus rostros para no perderse esta gran fiesta.

 

Y es que la presencia de personas europeas y asiáticas destacó en el Desfile de Catrinas y Catrines de este año, ya que esta actividad ha trascendido fronteras y se posiciona como el evento estelar de Día de Muertos en Michoacán.

