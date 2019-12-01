Todo listo para el Festival del Pozole en Álvaro Obregón este 21 y 22 de noviembre

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- Con una expectativa de recibir a 4 mil asistentes y generar una derrama económica superior a los 700 mil pesos, el municipio de Álvaro Obregón celebrará el Festival del Pozole los próximos 21 y 22 de noviembre, en la plaza principal Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

Este encuentro gastronómico reunirá a 20 expositores que ofrecerán distintas variedades de pozole, como rojo, verde, blanco, de rana, camarón y menudo, a precios que oscilarán entre los 45 y los 80 pesos. Asimismo, para quienes prefieran otras alternativas, se contará con una oferta diversa de alimentos, explicó el presidente municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López.

Además, el festival tiene un importante sentido social, enfatizó Alfonso Cardona González, fundador del festival, ya que los 20 expositores son familiares directos de personas que enfrentan enfermedades como cáncer e insuficiencia renal. Los recursos recaudados serán destinados directamente a apoyar a estas familias, por lo que se estima beneficiar a alrededor de 100 hogares, de manera directa e indirecta.

Por su parte, Rocío García, organizadora del evento, destacó la importancia de impulsar este tipo de encuentros, los cuales reafirman la riqueza de la gastronomía michoacana, detonan el turismo y generan una importante derrama económica para las familias y los negocios de la región.

Finalmente, el regidor Erik García recordó que Álvaro Obregón se localiza a poco más de media hora de la capital michoacana y a unos minutos del Aeropuerto Internacional de Morelia. Para consultar más detalles, invitó a visitar las redes sociales de la agrupación organizadora “Traficando Amor y Robando Sonrisas”, así como las del ayuntamiento.