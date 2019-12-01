Frente frío 5 ocasionará lluvias en casi todo el país

Ciudad de México, a 12 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 5 se extenderá sobre el centro y oriente del golfo de México, por lo que originará lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Igualmente, generará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo; puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Tamaulipas; y chubascos en Coahuila y Tlaxcala.
Por otra parte, un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Guanajuato; intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero, y lluvias aisladas en Nayarit y Colima.
Pronóstico de lluvias para el jueves 12 de noviembre de 2026:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte).
- Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Guanajuato (este y noreste), Tamaulipas (suroeste), Tabasco, Chiapas (norte y este), Campeche (sureste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima y Morelos.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana del jueves:
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Coahuila (este), Estado de México, Tlaxcala y Puebla.