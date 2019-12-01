Localizan en LC, Michoacán a hombre reportado como desaparecido; se encontraba mal de salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 12:35:18

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 12 de noviembre 2026.- Un hombre que tenía reporte de desaparición, fue localizado por elementos de la Policía Municipal, el individuo fue llevado a un hospital ya que presentaba complicaciones de salud.

Al respecto se informó que agentes de la referida corporación llevaban a cabo acciones operativas de vigilancia y prevención del delito.

En un momento determinado en calles de la colonia Gómez Sada, los uniformados localizaron al hombre el cual presentaba complicaciones de salud.

Finalmente el individuo fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.