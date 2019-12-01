En Tangancícuaro, Michoacán hallan a pareja ultimada

En Tangancícuaro, Michoacán hallan a pareja ultimada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 13:18:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tangancícuaro, Michoacán, a 12 de noviembre 2026.- Los cuerpos de una mujer y un hombre que fueron asesinados a balazos se localizaron en un paraje a la orilla de la carretera Zamora-Morelia en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de los cuerpos sin vida de dos personas en las inmediaciones del Panteón Municipal.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de una mujer y un hombre los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Más información de la categoria
Refuerzan vigilancia en tres municipios de Michoacán tras reportes de balaceras y suspension de clases
Le dieron 9 balazos y sus escoltas tardaron hasta 10 segundos en reaccionar: Difunden video del empresario ultimado en Mercedes de 5 millones de pesos; buscaba ser candidato de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán: 
Caen en Culiacán tres presuntos integrantes de célula dirigida por los hijos de "El Mayo" Zambada; uno es menor de edad
En Tangancícuaro, Michoacán hallan a pareja ultimada
Más información de la categoria
Refuerzan vigilancia en tres municipios de Michoacán tras reportes de balaceras y suspension de clases
Le dieron 9 balazos y sus escoltas tardaron hasta 10 segundos en reaccionar: Difunden video del empresario ultimado en Mercedes de 5 millones de pesos; buscaba ser candidato de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán: 
Caen en Culiacán tres presuntos integrantes de célula dirigida por los hijos de "El Mayo" Zambada; uno es menor de edad
Hija de Ernesto Ruffo se destapa para la gubernatura de Baja California