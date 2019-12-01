Trump amenaza con "duplicar" aranceles a México si no detienen las caravanas migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 10:48:05

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México, si el gobierno no detiene las “enormes” caravanas de migrantes que se dirigen a su país.

“Se están formando enormes caravanas que han comenzado su marcha ilegal a través de México… debe detenerlas ahora y si no lo hace los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

“Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren —dicen: "¡Envíenlos a Estados Unidos!"—, ¡pero no serán aceptados!”, agregó el líder republicano en su mensaje.

Cabe recordar que, luego de que el Partido Republicano fuera derrotado en las elecciones intermedias de EEUU algunas caravanas de migrantes originarios de Centroamérica cruzaron las fronteras mexicanas con el objetivo de llegar a territorio estadounidense, con la esperanza de que las leyes migratorias sean más endebles.