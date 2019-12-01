Hija de Ernesto Ruffo se destapa para la gubernatura de Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 14:19:49

Mexicali, Baja California, a 12 de noviembre 2026.- Verónica Ruffo, hija del empresario Ernesto Ruffo Appel, anunció que buscará la gubernatura en las elecciones del 2027.

Lo anterior lo reveló durante su participación en el podcast “En Boca de León” con el periodista León Krauze.

“Sí lo quiero ser (candidata a la gubernatura), ya lo medité. Mi papá me dice que en Almoloya me llamaban 'la guerrera'. ¿Dónde voy a posicionarme para darles esa persona a todos los ciudadanos? En la gubernatura”, dijo la hija del ex gobernador de dicha entidad.

Igualmente, en la entrevista, la aspirante Ruffo reiteró que su padre, quien cumple prisión domiciliaria por presuntos delitos relacionadas con hidrocarburos, es un preso político.

Además, reconoció que le han ofrecido la posibilidad de buscar un curul en la Cámara de Diputados o alguna presidencia municipal.

“Estoy agradecida de que estas oportunidades se han presentado. Fue una decisión difícil porque tuve que reflexionar en este giro”, manifestó.